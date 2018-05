150 scholieren banen zich een (veilige) weg door het verkeerspark 15 mei 2018

03u04 0

Leerlingen van het vierde leerjaar van de vier Arendonkse basisscholen trokken gisteren naar de vrachtwagenparking van de Hoge Mauw. Ook vandaag nog oefenen ze hun fietsvaardigheid in een verkeerspark met extra aandacht voor de dode hoek.





De politie en het gemeentebestuur van Arendonk hebben samen met de transportsector de handen in elkaar geslagen om de fietsvaardigheid van kinderen op te krikken. Dat moet de verkeersveiligheid ten goede komen. "Fietsvaardigheid moet al op jonge leeftijd ingeoefend worden. Daarom ontwikkelden de lagere scholen een leerlijn over alle leeftijden heen met voetgangers -en fietsvaardigheidslessen op niveau van het kind", klinkt het bij de gemeente. "In samenwerking met de politie kunnen alle Arendonkse kinderen van het vierde leerjaar hun theoretische kennis inoefenen in een verkeerspark dat ingericht werd op de vrachtwagenparking van de Hoge Mauw. Daar worden verschillende verkeerssituaties gesimuleerd. Onder begeleiding van de politie kunnen de leerlingen hun vaardigheden bijschaven."





Gisteren trokken de eerste van in totaal 150 kinderen naar de verkeersles. In samenwerking met Tanktransport Peeters konden ze zelf ontdekken welke gevaren er zijn. "De bedoeling is om leerlingen proefondervindelijk verkeerssituaties te laten ervaren en te leren waar de dode hoek van vrachtwagens zich bevindt, de gevaren van dodehoeksituaties te herkennen en daarop te reageren." (JVN)