1 jaar na zijn dubbele oogoperatie: “Miguel kan zien... maar we weten niet hoe scherp” Jef Van Nooten

25 januari 2019

16u42 0 Arendonk Eén jaar nadat Miguel Lu (1,5) naar de Verenigde Staten werd gevlogen voor een dubbele oogoperatie stelt hij het goed. “Uit tests blijkt dat hij kan zien. Hoeveel hij juist ziet, zullen we pas weten als hij kan praten”, zegt Lieveke De Kort. De vrouw heeft mee geld ingezameld om ook een kindje uit Tilburg in de VS te laten opereren.

Miguel Lu werd geboren met een ondoorzichtig hoornvlies. Als hij niet binnen het half jaar na de geboorte geopereerd zou worden, zou hij blind zijn voor de rest van zijn leven. Zo’n operatie wordt vooralsnog alleen in de Verenigde Staten uitgevoerd en kost zo’n 100.000 euro. Onder meer met de financiële steun van voetballer Wesley Sneijder slaagden Lieveke De Kort en Michael Lu er in het geld bijeen te krijgen. Eén jaar geleden waren ze net terug in het land na een dubbele oogoperatie voor Miguel in de VS. “Vorige week zijn we op controle geweest bij dokter Bernard Duchesne in Luik, de dokter die mee naar de VS was gevlogen”, vertelt Lieveke De Kort. “De oogjes van Miguel zagen er heel goed uit. Hij moest tekeningen bekijken. Zo kon de dokter controleren of hij geconcentreerd was. Dat was het geval, hetgeen er op wijst dat hij de tekeningen zag. Hij keek overal goed naar.”

Volgende week wordt Miguel opnieuw in Luik verwacht. Voor een tweede controle, maar dan onder narcose. “Daarbij worden zijn oogjes schoon gemaakt en kijkt de dokter of er geen infecties zijn. Ook de druk op de ogen kan onder narcose nauwkeuriger gemeten worden. Die moet goed in de gaten worden gehouden. Als de oogdruk te groot wordt, kan hij alsnog blind worden.”

Dat de oogtest van vorige week positief verliep, was geen verrassing voor de ouders van Miguel. Zij merkten al aan het gedrag van hun zoontje dat hij kan zien. “Zijn reacties zijn heel goed. Als je hem iets aangeeft, pakt hij het vast. En als je in een bepaalde hoek van de kamer staat, dan komt hij in zijn box ook aan die kant staan om zo dicht mogelijk bij je te zijn”, aldus Lieveke. Dat zijn allemaal aanwijzingen dat hij iets ziet. Maar hoevéél hij juist kan zien, weten we niet. Hij is nog maar 18 maanden en zegt alleen ‘mama’ en ‘papa’. Als hij straks echt kan praten, kunnen we hem vragen wat hij precies ziet.”

Voorlopig lijkt de dubbele oogoperatie van Miguel alvast een succesverhaal. Een succes dat ook ouders van andere kinderen met deze oogaandoening geïnspireerd heeft om naar de Verenigde Staten te trekken. “Dokter Duchesne haalt de techniek binnenkort naar Europa. Dan zullen de operaties ook hier worden uitgevoerd. Maar voorlopig moeten kindjes nog naar de VS”, besluit Lieveke. “Eind februari gaat een kindje uit Luik voor dezelfde operatie naar ginder. En ook een kindje uit Tilburg in Nederland moet de operatie ondergaan. Voor dat kindje heb ik via een fonds geholpen om het nodige geld bij elkaar te krijgen. Het geeft zo’n fijn gevoel om die ouders en het kindje hetzelfde geluk te gunnen dan wij hebben gehad.”

Lieveke De Kort schreef een boek over de medische strijd van haar zoontje. Meer info over dat boek via www.babymiguel.com .