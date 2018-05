Zwanenkuikens gestolen aan vijver hobbykweker 04 mei 2018

02u36 0 Ardooie In Ardooie zijn het voorbije weekend vijf zwanenkuikens gestolen bij gepensioneerd tuinbouwer Raphaël Devroe (77).

Hobbykweker Raphaël merkte de verdwijning van de vijf zwarte zwanenkuikens rond zijn fraaie vijver in de Rodepoortstraat zondag op. "De daders kraakten een staak af en raakten op die manier aan de omheinde vijver", vertelt Raphaël. "Ze hadden het gemunt op de kuikens die aan land zaten en het water niet konden op vluchten."





Tweede keer

Voor de man is het al de tweede keer in korte tijd dat hij vijf zwanenkuikens gestolen ziet. De vorige keer was in januari. "Ik hou al veertig jaar zwanen en had voordien nooit last van dieven", zucht Raphaël. "Wat moet ik nu doen? Camera's rond de vijver plaatsen?" Hij vermoedt dat de daders de ringen van de poten van de dieren zullen afknippen en in het buitenland zullen proberen te verkopen. Raphaël hoopt dat iemand zaterdagnacht iets verdachts heeft gezien in de buurt van de Rodepoortstraat of plots opvallend veel zwanenkuikens op verkoopssites ziet opduiken.





In deelgemeente Koolskamp verdwenen de voorbije maanden ook al 27 leghennen en 12 eenden.





Mogelijk waren dezelfde daders onlangs actief in Brugge, waar ook al 25 zwaneneieren uit nesten gestolen werden. (LSI/CDR)