Zwaar druggebruik kost bestuurder uit Ardooie

zijn rijbewijs Lieke D'hondt

10 april 2019

13u46 0 Ardooie De politierechter in Oudenaarde heeft het rijbewijs van een dertiger uit Ardooie met onmiddellijke ingang ingetrokken. De man mag zelfs niet meer van de rechtbank naar huis rijden omdat hij betrapt werd toen hij zwaar onder invloed van cocaïne achter het stuur zat.

Uit het onderzoek van een expert blijkt bovendien dat de man een intense gebruiker is van amfetamines, mdma en cocaïne. Zelf verklaart hij dat hij slechts sporadisch gebruikt. “Drugs en verkeer gaan niet samen”, zegt politierechter Pieter De Meyer. Hij legt de man een effectieve boete van 1.200 euro en een maand rijverbod op. Hij maakt ook toepassing van artikel 42 van de verkeerswet. Dat houdt in dat de man met onmiddellijke ingang voor minstens zes maanden ongeschikt is om een voertuig te besturen.