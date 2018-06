Zoon vrij voor cannabisverkoop, familie blijft vast 06 juni 2018

Een jongeman uit Koolskamp is door de Brugse raadkamer voorwaardelijk vrijgelaten in een dossier rond cannabisverkoop. Zijn moeder, broer en stiefvader blijven wel een maand langer in de cel. Het gerecht startte twee jaar geleden een onderzoek naar de familieleden, nadat er bij de politie info binnengelopen was dat ze zich mogelijk bezig hielden met het dealen van drugs. Speurders luisterden hun telefoons af en observeerden ook de woning van het gezin. Daaruit bleek dat een Nederlander geregeld cannabis kwam leveren bij hen thuis. Volgens het gerecht brachten ze op die manier twee jaar lang zo'n 50 gram cannabis per week aan de man. Het gezin vloog achter de tralies en ook de Nederlandse leverancier werd aangehouden. De familieleden bekennen zelf cannabis te gebruiken, maar zeggen dat ze nooit zelf verkochten. (SDVO)