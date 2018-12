Zonevreemde cafetaria 't Veld verhuist tegen 2020 CDR

02 december 2018

15u17 0

De provincieraad heeft het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 't Veld definitief vastgesteld. Hierdoor komt er een oplossing voor cafetaria De Keunepupe, die zonevreemd is. "De cafetaria werd niet gebouwd door de provincie, maar zat in het patrimonium dat verworven werd bij de aankoop van het domein in 1981", zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). "In het uitvoeringsplan krijgt de cafetaria - zonder feestzaal - in 2020 een nieuwe locatie aan de huidige parking." Himpe blijft wel vraagtekens plaatsen bij de plannen voor een tijdelijk slibbekken. "De historische vijver 't Zeetje is door de jaren heen dichtgeslibd. Daardoor is er een waterproblematiek in het domein en de omgeving. Het provinciebestuur wil een tijdelijk slibbekken aanleggen om de kostprijs voor de baggerwerken sterk te verminderen. Buurtbewoners vrezen terecht geurhinder. De opslag is vergund voor een volume van 10.000 kubieke meter slib. Een voorwaarde uit de vergunning is dat de exploitant maatregelen tegen stank moet nemen." (CDR)