Zilton in zee met Terre Bleue CDR

21 december 2018

Het Ardooise modemerk Zilton bundelt de krachten met Terre Bleue uit Nazareth. Voortaan maken ze samen deel uit van hetzelfde modebedrijf, Duror. Zo wil het Belgische modehuis haar positie in de herenmarkt versterken en haar geloof in de toekomst van de Belgische mode onderstrepen. “We zijn bijzonder fier dat we de krachten kunnen bundelen met een financieel gezond Belgisch modebedrijf”, vertelt Dirk Perquy, CEO van Terre Bleue. “Zilton heeft net als Terre Bleue een geschiedenis als familiebedrijf. Er heerst een bedrijfscultuur waarin dezelfde waarden centraal staan: eerlijkheid, respect en klantgerichtheid. We hebben met Zilton ook de sterke heritage gemeen, de jarenlange passie voor creativiteit, mooie materialen, kwaliteit en pasvorm. Met dit samengaan willen we ons geloof in de Belgische modemarkt enerzijds en in de multimerken boetieks anderzijds benadrukken.” De samenwerking tussen Terre Bleue en Zilton zal de positie van het Belgische modehuis nog versterken in het nationale en internationale modelandschap. Doel is om de kennis, expertise en best practices op vlak van aankoop, verkoop, marketing, klantgerichtheid … te delen. Zo kunnen belangrijke synergieën ontstaan om elkaar achter de schermen te versterken. “Bruggen slaan: daar draait het om”, benadrukt CEO Dirk Perquy. “We hebben er goesting in”, vult Paul Declercq, CEO van Zilton en vierde generatie van het familiebedrijf dat in 1898 werd opgericht en aanvankelijk gespecialiseerd was in het produceren van petten, aan. “Het is een samenwerking die is gegroeid uit een gezamenlijke passie om het beste uit elke man te halen. We willen dat ook meer dan ooit blijven doen. Dat we hierbij kunnen rekenen op de gezamenlijke expertise en knowhow van zowel Zilton als Terre Bleue, komt beide merken alleen maar ten goede.” Om te zorgen dat die knowhow en passie niet verloren gaan, zal Paul Declercq nog gedurende enkele seizoenen de creatieve leiding op zich blijven nemen. Op die manier is de continuïteit van Zilton gegarandeerd.