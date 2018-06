Zes nieuwkomers op lijst Groep 82 15 juni 2018

Groep 82, de partij van burgemeester Karlos Callens, heeft zijn lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen klaar. Die telt door het dalende inwonersaantal niet langer 21 maar 19 namen. "De lijstvorming ging bijzonder vlot", vertelt de burgemeester. "Onze lijst telt 10 mannen en negen vrouwen, onze kandidaten komen uit zowel 't Veld, De Tassche, Ardooie als Koolskamp, hebben diverse achtergronden en zijn tussen 20 en 71 jaar oud." Net geen derde van de lijst bestaat uit nieuwkomers: Wesley Lannoo, Stijn Vanhee, Hein Defour, Els Bouckaert, Ward Callewaert en Sybille Vanhaverbeke. Nu al laat Groep 82 weten dat Karlos Callens de lijst trekt, terwijl z'n zoon Pieter lijstduwer is. De rest van de volgorde en het programma wordt later bekendgemaakt. "Eerst willen we met onze kandidaten op pad om de bezorgdheden te peilen. Dan kunnen we ons programma daarop afstemmen", aldus Callens. Hoewel de burgemeester - als hij opnieuw verkozen wordt - in 2019 30 jaar de sjerp zal dragen en later deze maand 71 wordt, denkt hij niet aan stoppen. "Ik ben klaar om nog eens zes jaar het ambt op te nemen", zegt hij vastberaden. (CDR)