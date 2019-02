Windstoot velt boom, opgepast voor stevige rukwinden LSI

08 februari 2019

20u33

Bron: LSI 0

De stevige wind heeft vrijdag om 19 uur een boom omver geblazen in de Holdestraat in Koolskamp. In de landelijke eenrichtingsstraat tussen de Diksmuidse Boterweg en de Lichterveldsestraat (N35) was een tijdje geen verkeer mogelijk. De boom versperde de weg en moest door de Ardooise brandweer in stukken gezaagd worden. Het hele weekend wordt gewaarschuwd voor stevige wind of zelfs stormwind.