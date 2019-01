Wilfried wil West-Vlaamse prins carnaval derde leeftijd worden CDR

Wilfried Vantomme dingt op 25 januari mee naar de provinciale titel van prins carnaval derde leeftijd. Die verkiezing vindt plaats op vrijdag 25 januari in zaal De Mast in Torhout. Vanuit café De Kortekeer in Koolskamp, thuishaven van carnavalsorde De Biertunnegies, wordt een bus ingelegd om Wilfried, in carnavalmiddens gekend als Wifi, voluit te steunen. Wie mee wil richting Kortrijk kan een plaatsje op de bus reserveren in het café. Voor de busreis en de inkomkaart samen betaal je 15 euro. Inschrijven kan tot 18 januari. De bus vertrekt om 19 uur, de thuiskomst voorzien rond 1.30 uur. De Biertunnegies plant aansluitend een afterparty met gratis consumpties.