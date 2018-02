Wie krijgt dit monster van 1,2 kg in kwartier op? 10 februari 2018

02u31 0 Ardooie Frituur en Eethuis Siske aan de Roeselaarsestraat in Ardooie lanceert een bijzondere uitdaging. Wie The 'Giant' Challenge Burger' van 1,2 kilogram binnen de 15 minuten kan opeten, krijgt een waardebon ter waarde van de burger.

"Eetuitdagingen zijn wereldwijd een trend", vertelt zaakvoerster Siska Verduyn (27). "Ik was er zelf wel voor gewonnen, maar het is vooral m'n personeel dat steeds foto's bleef sturen van gigantische burgers. Een maand geleden ging ik uiteindelijk toch overstag. Voor de 'leute' breng ik Amerika naar Ardooie via de nieuwe burger. Ik informeerde bij m'n leveranciers, maar kon geen burger vinden die aan mijn wensen voldeed en ik ben dan maar zelf creatief aan de slag gegaan met een vleesmengeling van de slager. Een bakker bakt de gigantische broodjes voor de nieuwe burger voor ons op bestelling."





20.000 views

Siska lanceerde The 'Giant' Challenge Burger woensdag op Facebook. "In nog geen dag tijd is het bericht 20.000 keer bekeken. Ik ben echt helemaal overdonderd", lacht ze. Of er veel mensen in zullen slagen om de burger op te eten, durft Siska niet te voorspellen. "Het wordt niet evident, want zelf kreeg ik amper een vierde op. Maar The 'Giant' Challenge Burger kan ook los van de uitdaging besteld worden om bijvoorbeeld romantisch met z'n tweetjes van te genieten voor valentijn." (CDR)