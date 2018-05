Wéér verwarmingsketels gestolen op werven 30 mei 2018

Voor de tweede keer in zowat veertien dagen tijd zijn onbekenden er op verschillende bouwwerven langs de Eekhoutstraat in Ardooie vandoor gegaan met verwarmingsketels en andere bouwmaterialen. Dat gebeurde in enkele woningen in aanbouw maar ook in een residentie voor senioren die nog afgewerkt moet worden. De politie vermoedt dat de daders binnengeraakten door het manipuleren van het pompsysteem van de deuren. Er is voorlopig geen spoor naar de daders. In de omgeving rijden al een jaar of twee vrachtwagens en bestelwagens van aannemers en vaklui af en aan, zodat eigenlijk niemand nog opkijkt als dat weer eens het geval is. Dat speelt in de kaart van de daders, die zo zelfs overdag hun slag kunnen slaan. (VHS)