Wéér brand in vernisafdeling Sioen 05 september 2018

Dik twee weken nadat een brand aanzienlijke schade veroorzaakte in de vernisafdeling bij Sioen Industries, brak gisteren in de vooravond opnieuw brand uit in dezelfde afdeling. Het bedrijf werd meteen geëvacueerd. "Arbeiders konden het vuur blussen", weet Rob Nachtergaele van de hulpverleningszone Midwest. "Uit voorzorg belden ze tegelijk de brandweer. Dat raden we trouwens altijd aan. Een brand blijkt immers niet altijd helemaal gedoofd en vaak is de schade nadien veel groter. De brand beperkte zich dit keer tot één vernisbad." De productie zou daarom slechts gedeeltelijk in het gedrang komen. Er vielen geen gewonden. (VHS)