Watervalschooltje staat te koop 24 november 2018

Het leegstaande Watervalschooltje staat te koop. De kleuterschool, onderdeel van De Boomgaard, sloot eind vorig schooljaar na 54 jaar de deuren. Er liepen nog amper 21 kinderen school. Het gebouw is eigendom van de Zusters Heilige Kindsheid die beslisten het domein van 2.616 vierkante meter te verkopen. Het schoolgebouw dateert uit 1964 en ligt deels in woongebied en deels in agrarisch gebied. De zone staat ook bekend als overstromingsgevoelig, maar het schooltje zelf liep nooit onder. De startprijs voor de verkoop bedraagt 250.000 euro. Online bieden kan vanaf 29 november om 13 uur via www.biddit.be. Kandidaat-kopers kunnen een bod uitbrengen tot en met vrijdagmiddag 9 december. (CDR)