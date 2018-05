Waar is Wally...het dwergkonijn? 17 mei 2018

Waar is Wally? De familie Gerard uit de Brugstraat 29 is wanhopig op zoek naar haar vier maanden oude dwergkonijntje dat begin deze week verdween. "Onze dochter Elena (22) is er kapot van", zegt Dominiek Gerard. "Wally is uit onze tuin ontsnapt. Wellicht toen een buurvrouw onze kippen kwam voederen en het poortje eventjes openstond. Hij is in een naburige tuin beland, maar die mensen wisten niet van wie het konijntje was. Zij plaatsten een berichtje op Facebook om de eigenaars te vinden. Tegen dat Elena er aan de deur stond, was een onbekend jongetje onze Wally gaan oppikken. We hopen dat dit jongetje en z'n ouders zo eerlijk zijn om Wally terug te brengen, want hij wordt echt gemist." Wally is grotendeels wit van kleur, met zwarte oren en enkele zwarte en bruine vlekken. Wie weet waar Wally beland is, kan contact opnemen met de familie Gerard via 051/74.73.63 of 0491/36.89.08.





(CDR)