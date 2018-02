Vrouw voor de lol van fiets gemept DRIE DADERS GEÏDENTIFICEERD DANKZIJ GETUIGE HANS VERBEKE EN CHARLOTTE DEGEZELLE

24 februari 2018

02u45 0 Ardooie Drie jonge mannen die vanuit een rijdende auto een 37-jarige poetsvrouw uit Ardooie van haar fiets duwden, zullen daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen. Het slachtoffer kwam kwalijk ten val en is een week arbeidsongeschikt. Haar fiets is kapot en ze liep tal van kneuzingen op. De politie kwam de daders makkelijk op het spoor dankzij een getuige, die de nummerplaat van het voertuig kon noteren.

Allesbehalve snugger en op de koop toe ook nog bijzonder gevaarlijk. Zo kan je de 'grap' omschrijven die drie jonge mannen donderdagavond langs de Oude Lichterveldsestraat uithaalden. Een automobilist die even tevoren door de bestuurder van een wagen gedwongen werd zijn voorrang af te staan, merkte tot zijn verbazing iets verderop hoe één van de inzittenden aan de rechterzijde van het voertuig plots z'n gestrekte arm uit het opengedraaide raam stak. De wagen in kwestie stevende recht op een vrouw af die in dezelfde richting fietste. Ze kreeg een klap op de poep.





Kneuzingen

"Ik was me van geen kwaad bewust", zegt slachtoffer Nele V. uit Ardooie. "Toen ik een paar seconden voordien het geluid hoorde van een wagen die duidelijk snel kwam aangereden, flitste het door m'n hoofd dat ik misschien beter op m'n tellen zou passen. De auto vlamde me voorbij en voor ik besefte wat er gebeurde, lag ik tegen de grond. Een getuige hield onmiddellijk halt bij de geschrokken poetsvrouw. "We hebben de politie gebeld en mijn man verwittigd", zegt de Ardooise. "Hij is me komen ophalen om naar de dokter te gaan. Ik heb tal van kneuzingen opgelopen en ben een week arbeidsongeschikt. M'n fiets is kapot en mijn kleren zijn gescheurd door de val.





Onderzoek

De vrouw, moeder van twee kinderen, kan helemaal niet lachen met wat haar is overkomen. "Eerst dacht ik nog dat die auto me geraakt had met de rechterspiegel en dat ik zo ten val was gekomen. Dankzij de getuige weet ik echter wat er in werkelijkheid is gebeurd. Zoiets doe je gewoon niet, ook al is het voor de lol. Stel je voor dat ik bijvoorbeeld kwalijk op m'n hoofd was gevallen? En dat er niemand in de buurt was geweest om me te helpen? Ik mag er niet aan denken."





De politie tilt zwaar aan de zaak. Donderdagavond al werd de eigenaar van het voertuig, iemand uit onze regio, aan de tand gevoeld. Via hem weet de politie intussen ook wie de andere twee inzittenden waren. Over wie Nele V. op haar achterwerk sloeg, bestaat nog geen duidelijkheid. Het incident, dat zich voordeed in de omgeving van de splitsing met de Scharestraat, is een alleenstaand feit. Als het onderzoek is afgerond, zal het naar alle waarschijnlijkheid worden overgemaakt aan het parket met het oog op gerechtelijke vervolging.