Vrouw haalt de bakker niet: ritje eindigt met autobrand VHS

22 december 2018

In haar eigen straat, nadat ze luttele meters had gereden met haar auto, is zaterdagmorgen in de Laagstraat in Koolskamp de auto van een dame uitgebrand. Dat gebeurde vlakbij het kruispunt met de Zwevezeelsestraat. “Ik was op weg naar de bakker maar vrijwel meteen begon de motor van mij wagen moeilijk te doen”, zegt de vrouw. “Vrij snel was er ook rook. Ik besefte dat er niks anders op zat dan te stoppen en mij uit de voeten te maken.” In geen tijd vatte het motorcompartiment vuur. “Het ging zo snel dat ik het niet aandurfde om nog wat persoonlijke spullen uit mijn auto te halen”, getuigt de bestuurster. In de brand gingen ondermeer geld en de huissleutels van de eigenares verloren. Brandweerlui van de posten Zwevezele en Ardooie waren snel ter plaatse maar op dat moment was het voertuig al volledig verloren.