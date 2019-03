Vrijwilligers gezocht voor verkiezingszondag CDR

De gemeente Ardooie zoekt vrijwilligers voor de verkiezingen van 26 mei. Vrijwilligers moeten die dag tussen 8 en 14 uur een handje toesteken in de stembureaus als bijzitter. Het takenpakket bestaat vooral uit controle van identiteitskaarten, aanwezigheidslijsten updaten, uitreiken stembewijzen,... In ruil krijg je een hapje en drankje. Geïnteresseerden kunnen zich voor 20 maart melden bij de dienst Bevolking via bs@ardooie.be.