Voormalig schepen Vande Vyvere reageert op afgewezen klacht bij Raad voor Verkiezingsbetwistingen: "Ik heb nu misschien wel verloren op korte termijn, maar ga me niet uitspreken over wie de verliezer wordt op lange termijn"

06 maart 2019

Daags na het nieuws dat de Raad voor Verkiezingsbetwisting de klacht van Chantal Vande Vyvere heeft afgewezen, reageert de voormalige schepen die door Groep 82 aan de kant werd gezet voor het eerst. Ze is ontgoocheld in de uitkomst. “Ik heb die procedure indertijd aangespannen voor m’n kiezers, en om recht te doen geschieden voor wie pijn gedaan heeft uit jaloezie of machtswellust. Het is dan ook bijzonder jammer dat mijn klacht afgewezen is”, reageert ze. “De Raad heeft enkel en alleen maar één specifiek formulier bekeken en op basis daarvan geoordeeld. Alle gesjoemel en de oneerlijke praktijken om me niet opnieuw een schepenambt te geven zijn niet in rekening gebracht. Ik blijf bij m’n standpunt en ik sta recht in m’n schoenen. Ik had de meeste stemmen van het college, zelfs 34% van alle stemmen die Groep82 kreeg, en ben gewoon aan de kant gezet. Ik heb nu misschien wel verloren op korte termijn, maar ga me niet uitspreken over wie de verliezer wordt op lange termijn. Sowieso apprecieer ik zeker de partijgenoten die me steunden tot het moment dat de druk voor hen te groot werd.”

Wat de toekomst voor Vande Vyvere brengt is nog wazig. “Ik blijf strijdvaardig, maar wil bovenal niet verbitterd worden. Op politiek vlak wil ik eerst even op adem komen, een beetje herbronnen. Mogelijk zetel ik straks als onafhankelijk in de gemeenteraad. Maar ik kijk nu eerst en vooral uit naar m’n nieuwe doel: eind dit jaar loop ik m’n eerste marathon.”