Voor 25.000 euro schade na inbraak in boot 26 november 2018

Een koppel uit Ardooie heeft 25.000 euro kosten, nadat dieven woensdagnacht binnenbraken op hun boot in de haven van Nieuwpoort. Onder meer de buitenboordmotor van 165 kilogram bleek verdwenen.

Rudy Houthoofdt (58) en Gerda Van Simaeys (57) trekken bij mooi weer al jaren naar de kust in het weekend. Ze houden ervan om met hun boot Nemo een tochtje te maken op zee. Woensdagnacht braken dieven echter op brutale wijze binnen in hun jacht. "Nochtans stond onze boot in winterberging op een afgesloten domein", vertelt Rudy. "De daders knipten de omheining door en braken het slot van onze boot open. Binnen richtten ze enorme schade aan. Ze probeerden onder meer de volledige besturing van de boot open te krijgen en alle kabels van de buitenboordmotor mee te nemen. Ze slaagden daar niet in en namen dan maar de motor zelf mee. Wellicht moeten ze die opgeladen hebben op een aanhangwagen, want de motor weegt maar liefst 165 kiloram." De voorbije weken vonden in de buurt van Nieuwpoort wel meer inbraken plaats in boten. Volgens de politie is er sprake van een plaag. Rudy en Gerda weten nog niet of ze hun boot, die wordt geraamd op 25.000 euro, zullen laten herstellen. Rudy plaatste intussen een oproep op Facebook, die al bijna 200 keer werd gedeeld. "Hopelijk levert dat een spoor op naar de daders." (SDVO)