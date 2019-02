Vier Saint-Patrick’s day in CC de Tassche CDR

Wielerclub Ardooie-centrum en de St. Patrick ’s vrienden palmen op zondag 17 maart, Saint-Patrick ’s day, CC de Tassche in. Vanaf 12.30 uur kan je er genieten van champagne, Ierse rib-eye à volonté, warme groenten, sausen, gratin aardappelen of frietjes. Voor alle Patrick ’s is er een attentie en de oudste aanwezige Patrick gaat naar huis met een gerookte beenham. Deelnemen kost 30 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 12 euro. Inschrijven kan op 0477/87.09.55 of via fransrosseel@gmail.com. Na reservatie dien je de nodige centen te storten op BE10 9733 5730 6204.