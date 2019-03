VIDEO: Leerkrachten basisschool De Horizon voeren actie voor ‘meer handen in de klas’: “Laat ons onze job doen zoals het hoort. We willen bezig zijn met de kinderen en niet met paperassen” Charlotte Degezelle

20 maart 2019

13u44 4 Ardooie De algemene staking in het onderwijs heeft zich stevig laten voelen. De vrije basisschool De Horizon in Koolskamp heeft echter niet gestaakt. De leerkrachten, directie en leerlingen organiseerden een minibetoging om duidelijk te maken dat het zo niet verder kan.

‘Meer handen in de klas’, ‘Vergeet ons niet’, ‘Onze emmer is vol’, ‘Denk aan ons, wij zijn de toekomst’,... Het zijn maar enkele van de leuzes die de kinderen van vrije basisschool De Horizon meedroegen tijdens hun minibetoging op en rond het Koolskampse Dorpsplein. Terwijl heel wat scholen gewoon dicht waren door de algemene staking in het onderwijs koos De Horizon er voor niet te staken. De school hield ze een optocht met de nodige toeters en bellen. “Het water staat ons aan de lippen”, getuigt leerkracht Johan Verhalle, die al veertig jaar in het onderwijs staat. “We willen niet staken omdat we daarmee de ouders gijzelen, maar tegelijkertijd willen we aantonen dat we achter alle eisen van de vakbonden staan. En dat doe je niet door thuis te blijven. Van leerkrachten wordt altijd gezegd dat ze veel vakantie hebben en ja, we hebben inderdaad de mooiste job ter wereld, maar we moeten wel de kans krijgen die uit te oefenen zoals het hoort. We willen bezig zijn met de kinderen en niet met paperassen.”

Bellen naar kabinet Crevits

De school organiseerde bewust een actiedag met de kinderen. “We willen dat er meer juffrouwen en meesters komen. Er moet meer aandacht gaan naar de kinderen die het iets moeilijker hebben en ook in de kleuterklassen hebben de juffen meer nood aan ondersteuning. Als er één kindje in zijn broek plast, worden de andere twintig even aan hun lot overgelaten en dat mag niet”, vinden Ilian Sintobin (10), Tess Vandycke (11), Yutha De Buck (11) en Fee Vandenbunder (11). “We zijn blij dat we vandaag ook iets kunnen doen. Gewoon thuis in de zetel zitten, haalt niets uit. Soms luistert men al eens sneller naar kinderen dan naar volwassenen.” En gehoor kregen de kinderen, want ze mochten bellen met de kabinetschef van onderwijsminister Hilde Crevits. “We kregen vijf minuten om enkele vragen te stellen, maar uiteindelijk hebben we wel een kwartier gepraat met de kabinetschef, die eigenlijk in vergadering zat. We hebben echt het gevoel dat hij geluisterd heeft en hopelijk hebben we zo een verschil gemaakt.”

Personeelstekort

Ook directeur Nadine Vanwallegem stapte vol overtuiging mee met haar team en de kinderen. Want er moet iets veranderen in het onderwijs in het algemeen en in haar eigen school in het bijzonder. “Zelf kan ik ook een helpende hand gebruiken”, reageert ze. “In de namiddag is ons secretariaat niet bemand en moet ik zelf constant telefoontjes beantwoorden in plaats van leerkrachten te coachen. In de kleuterklassen hebben we meer kinderverzorgsters nodig en we ervaren ook dat steeds meer kinderen nood hebben aan zorg. De leerkrachten kunnen het niet meer bolwerken. Hun weekends en vakanties staan in het teken van de kinderen. Ik mag rekenen op een gepassioneerd team, maar vrees dat dit zal omslaan in frustratie door de huidige situatie.”

