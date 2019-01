VIDEO. Bekend en minder bekend Ardooie treedt aan in videoclip Maximus CDR

28 januari 2019

12u26 0 Ardooie Yannick Uyttenhove, beter bekend onder zijn artiestennaam Maximus, heeft zopas de videoclip gelanceerd voor het nummer ‘Ardooie’, waarin hij de liefde voor zijn geboortedorp bezingt.

Yannick lanceerde in november al de single ‘Ardooie’, waarin hij onder andere verklapt dat Laura Lynn niet alleen zijn buurmeisje was, maar ook zijn eerste vriendinnetje. “Het is ongelooflijk hoe het nummer zijn eigen leven is gaan leiden. Ik heb enorm veel vraag gekregen voor een bijhorende clip, dus moest ik hier wel in meegaan.”

Na meer dan zeventig uur monteren is de clip uiteindelijk klaar. Hiervoor deed Yannick een oproep aan alle Ardooienaren om een kort stukje van zichzelf te filmen. “Het resultaat was onverhoopt. We kregen meer dan 850 filmpjes binnen”, vertelt Yannick. “De filmpjes kwamen uit heel de wereld: Australië, Amerika, Canada, Egypte, India, Polen, Griekenland, Slovakije, Italië, Thailand…”

BV’s

En ja, naast lokale bekendheden als burgemeester Karlos Callens en zijn zoon Pieter duiken er ook een reeks BV’s, waaronder Laura Lynn, in op. “Maar ook Flip Kowlier, Mark Degryse en Dirk Demol hebben een filmpje ingestuurd. Het is de max. Daar had ik echt op gehoopt”, bekent Yannick. “Maar het was niet altijd evident. Sommige BV’s werkten liever niet mee, op andere moesten we even wachten. Maar wat telt, is het eindresultaat. Dit is wat we wilden: een portie nostalgie, gecombineerd met een dosis humor en een vleugje emotie.”

Wie Maximus in zijn thuishaven aan het werk wil zien, kan op 16 februari terecht in café Opcd.