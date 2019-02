VIDEO. Ardo zet medewerkers in om nieuwe personeelsleden te lokken CDR

18 februari 2019

16u00 0 Ardooie Ardo, specialist in diepvriesgroenten, -kruiden en -fruit, zet zijn eigen personeelsleden in om nieuw talent aan te trekken. Dertig collega’s namen deel aan een fotoshoot op een erwtenveld in Waver om Ardo’s DNA in beeld om te zetten.

Geen modellen, maar personeelsleden uit alle afdelingen van de Ardo-groep, die stuk voor stuk trots zijn op hun job en het product dat Ardo op de markt brengt. “De kracht van ons bedrijf zijn onze medewerkers. We zijn altijd op zoek naar nieuw talent dat ons naar nieuwe hoogtes stuwt. Om die zoektocht te vergemakkelijken, willen we het enthousiasme van onze eigen medewerkers graag delen met de buitenwereld”, legt HR-manager Ardooie An Bondue uit. “De fotoshoot leverde een beeld op dat perfect samenvat waar Ardo voor staat”, vult HR-manager Koolskamp/Kortemark Elsie Labens aan. “Het belang dat we hechten aan onze mensen, het veld dat ons van lekkers voorziet, het product op je bord en de tafel die iedereen samenbrengt, zit in dit beeld vervat.”

Ardo heeft 45 openstaande vacatures op www.ardojobs.com. Daar zie je niet alleen het resultaat van de fotoshoot, maar ook getuigenissen van personeelsleden, activiteiten voor de medewerkers,... “De komende maanden maken we samen met onze Ardo-ambassadeurs ook werk van onze uitstraling op sociale media en jobbeurzen. Het einddoel? We gaan graag aan tafel zitten met mensen die onze passie delen en die hun tanden willen zetten in een job met toekomst.”