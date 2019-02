VIDEO: 1.100 lopers brengen hulde aan

overleden juf Lucrèce CDR

28 februari 2019

17u35 0

Eerder deze maand toonde Ardooie zich van zijn meest sportieve kant tijdens de tweede editie van de Urban Run. Ruim 1.100 lopers en wandelaars brachten op die manier een eerbetoon aan de betreurde schooljuf Lucrèce Verhelle die in september 2016 overleed aan kanker en aan iedereen die vocht en vecht tegen kanker. Via onderstaand filmpje kan je nog even nagenieten van wat het initiatief teweegbracht.