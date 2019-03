Veroordeeld voor 10.000 xtc-pillen en jaar later weer voor de rechter Siebe De Voogt

11 maart 2019

18u17 0 Ardooie Lander A. (22) uit Ardooie staat in de Brugse rechtbank samen met acht anderen terecht voor drughandel. De jonge dealer werd vorig jaar nochtans pas veroordeeld voor het verhandelen van tienduizend xtc-pillen.

Lander A. kwam in het vizier van de speurders toen in 2016 een jongeman slecht reageerde op een xtc-pil in een studentenkot in Gent. Het slachtoffer verklaarde dat hij de pillen gekocht had bij A. Volgens het openbaar ministerie dealde de jonge Ardooienaar zowat alle soorten drugs: cannabis, ketamine, LSD en MDMA. “Hij verkocht het hele arsenaal dat op de markt was”, sprak de procureur.

Onderzoek wees uit dat A. onder andere speed verkocht aan Kelly H. uit Ardooie. De vrouw leverde op haar beurt tien kilogram speed aan Luc G. (54) uit Oostkamp. Volgens het parket zou ze veertigduizend euro omzet gedraaid hebben. G. verkocht dan weer marihuana aan H. en enkele andere beklaagden. De drugs kwamen van een cannabisplantage in Laarne. In maart 2017 werden in de woning van Johan T. driehonderd planten aangetroffen.

Zowat alle beklaagden minimaliseren hun aandeel in de handel. Voor de verkoop van zijn tienduizend xtc-pillen kreeg Lander A. vorig jaar een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden. Zijn advocaat Joris Van Maele drong opnieuw aan op zo’n straf. “Mijn cliënt liet zich na die feiten begeleiden en doet dat nog altijd”, pleitte hij. Uitspraak op 15 april.