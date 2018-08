Vernisafdeling uit dienst na brand bij Sioen 18 augustus 2018

02u32 0

Bij Sioen Industries in Ardooie, wereldleider in gecoat technisch textiel, is gisteren rond 18.30 uur brand uitgebroken. In een afdeling van het bedrijf langs de Fabriekstraat waar vernis op doek gespoten wordt, ontstond plots een steekvlam, waarna brand uitbrak in een vernisbad. Tal van brandweerwagens van de brandweerzone Midwest snelden ter plaatse. Een eerste poging om het brandende vernis te blussen, mislukte. Pas na versterking vanuit Roeselare kon het vuur bedwongen worden. De vlammen veroorzaakten aanzienlijke schade aan de productielijn in de vernisafdeling, die voorlopig buiten dienst is. Een twintigtal werknemers werd geëvacueerd. De technici van het bedrijf ondersteunden de brandweer wel in hun bluswerken. CEO Michèle Sioen zakte opnieuw naar Ardooie af om polshoogte te nemen. De precieze impact op de werking van het bedrijf, is voorlopig nog onduidelijk. Naar de oorzaak is het voorlopig nog gissen. (LSI)