Verkoop tweedehands kinderkledij drukt schoolfactuur Tasscheschool 05 april 2018

De schoolfactuur baart veel jonge gezinnen zorgen. In de Tasscheschool dokterden ze hiervoor een aparte aanpak uit op initiatief van Sofie Rycquart (op de foto), lid van het oudercomité. Onder de noemer 'Onze Helpende Handen' organiseert zij maandelijks een verkoop van tweedehands kinderkledij op school. "Er wordt zoveel kinderkledij weggegooid die nog perfect bruikbaar is. Daarnaast zijn veel mensen op zoek naar goedkope kinderkledij", vertelt ze. "Vanuit dat idee startte ik de tweedehandsverkoop op. Iedereen die iets wil doneren, kan dit doen in de doos in de ingang van de school. Wij triëren alles en organiseren elke eerste woensdag van de maand tussen 14 en 18 uur een verkoop in de refter van de school. Iedereen is hier welkom. Alle items worden verkocht aan één euro per stuk. De opbrengst wordt integraal besteed om de schoolfactuur te drukken door de centen te investeren in de bos-, boerderij- en zeeklassen van de school. Ouders met kindjes in de Tasscheschool worden zo beloond om te doneren."





(CDR)