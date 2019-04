Twee kinderen naar het ziekenhuis na ongeval met drie voertuigen VHS

09 april 2019

19u14 0

Langs de Tieltsestraat in Koolskamp, tegenover de garage Fiems, gebeurde maandagmorgen iets na acht uur een ongeval. Een 22-jarige man uit Ardooie wilde met zijn bestelwagen de parking van de garage oprijden maar werd tijdens dat manoeuvre aangereden door een 53-jarige man uit Brugge die met zijn Peugeot uit de tegenovergestelde richting kwam. Door de aanrijding belandde de Bruggeling gedeeltelijk met zijn voertuig op de andere rijstrook, waardoor de Peugeot in botsing kwam met een Volvo die in de richting van Pittem reed. In de wagen van de Bruggeling zaten ook zijn twee kinderen van vijf en elf jaar. Beiden werden voor een check-up naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek weer proper te maken.