Trucker voor rechter na zwaar ongeval 27 februari 2018

Een 23-jarige trucker uit Anderlecht heeft zich moeten verantwoorden in de Brugse politierechtbank voor een zwaar ongeval in Ardooie. Aan het kruispunt van de Izegemsestraat, Manestraat en Kachtemsestraat negeerde chauffeur B.O. (23) op 13 juni vorig jaar de voorrangsregels. Een 63-jarige vrouw uit Ardooie kon de vrachtwagen niet meer ontwijken. Het kwam tot een zware botsing. Zowel de vrouw als haar toen 74-jarige passagier raakten zwaargewond. Vooral de zeventiger was er erg aan toe. Hij liep een hersenbloeding op en was bij het ontwaken heel verward. "Sindsdien moest hij noodgedwongen naar een rusthuis. Zelfstandig wonen ging niet meer", pleitte zijn advocate. Volgens de vrachtwagenchauffeur was hij niet vertrouwd met de omgeving, waardoor hij de fout maakte. Beide slachtoffers zijn momenteel nog steeds herstellende en vroegen in de politierechtbank een fikse schadevergoeding. Bij het ongeval raakten ook geparkeerde voertuigen beschadigd. Die schade zou wel al vergoed zijn. De rechter doet uitspraak op 23 april. (MMB)