Trommelkorpsen werken samen voor Drums in ’t Kwadraat CDR

07 maart 2019

De drumband van de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia uit Ardooie en Leotalic van de Koninklijke harmonie Leo XIII uit Izegem bundelen de krachten voor een uniek concert. Op zaterdag 9 maart brengen ze samen ‘Drums in ’t Kwadraat. Dirigent van dienst is Hans Dewachtere, terwijl Benjamin Sercu de presentatie op zich neemt. Het dubbelconcert vindt plaats in evenementenhal De Ark in de Melkerijstraat en start om 20 uur. Tickets kosten twaalf euro en zijn te verkrijgen bij de leden van de drumband.