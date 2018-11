Traiteur Q'linair en Ardo verkopen warmste soep voor Sint-Maartenshuis 16 november 2018

Jo Blockeel en Nathalie Segaert verkopen in hun traiteurzaak Q'linair heel wat soep. De komende weken koppelen ze hier een goed doel aan.

Koolskamp





"In het kader van de Warmste Week willen we een vereniging uit eigen gemeente helpen", vertellen Jo en Nathalie. "Ons oog viel op het Sint-Maartenshuis in Koolskamp dat wekelijks een voedselbedeling organiseert. Ook namen we contact op met Ardo." "Wij leveren de groenten waarmee Jo en Nathalie straks butternutsoep maken", pikt Heidi Goovaerts van Ardo in.





Automaat

"Een liter warmste soep kost vier euro en die centen gaan integraal naar het goede doel." De soep is van 10 november tot 10 december te koop bij Traiteur Q'linair en ook in zijn automaat.





"Bovendien geven wij al onze personeelsleden in onze vestigingen in Ardooie, Koolskamp en Kortemark de kans om warmste soep te bestellen", aldus Heidi.





Voedselbank

De actie wordt met open armen ontvangen in het Sint-Maartenshuis. "Wij ondersteunen momenteel een 40-tal gezinnen", zeggen vrijwilligers Arlette Vermeulen en Monique Buyse.





"Eenmaal per maand mogen wij bij de Voeselbank voeding ophalen, maar we kopen nog veel zelf bij. Elke euro helpt."





(CDR)