Team Lucrèce met meer dan 16.000 euro voor kankeronderzoek aan start van 100 km-run CDR

18 maart 2019

07u32 0

De Urban Run 2019 heeft 10.270 euro opgeleverd. Hierdoor trekt Team Lucrèce zondag 24 maart met niet minder dan 16.329 euro ten voordele van het kankeronderzoek naar De Schorre in Boom waar ze zich met vier teams aan de 100 km-run voor Kom op tegen Kanker wagen. Siegfried Feys, Davy Spiessens, Annelies Ver Eecke en Nele Debusschere lopen elk 40 kilometer, Tom Oosterlinck, Debbie De Backer, Robrecht De Deyger en Jan Van der Straeten gaan voor 30 kilometer, Heleen Feys, Inne Vancoillie, Nele Maeseele en Kimara Goethals zullen 20 kilometer afleggen en de tien kilometer is weggelegd voor Laurien Feys, Wouter Verbrugghe, Heide De Deyger en James Verhage. Met z’n allen lopen ze als eerbetoon aan juf Lucrèce Verhelle, die in september 2016 overleed, maar ook als steun voor iedereen die tegen kanker vecht of vocht. Wie de sportievelingen zondag wil volgen, kan dit via hun Facebookpagina ‘100km-run-team Lucrèce’.