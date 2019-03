Studenten huldigen wetenschapslokalen in met dag vol proeven VDI

12 maart 2019

13u11

Bron: VDI 0 Ardooie Het Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie heeft de vijf wetenschapslokalen voor fysica, biologie en chemie vernieuwd. Om dat op een interactieve manier te vieren, stonden dinsdag verschillende wetenschapsproeven in de lokalen gepland.

De middelbare school investeerde de voorbije jaren meer dan tweehonderdduizend euro in de vernieuwing van haar wetenschapslokalen. “De vraag naar wetenschappelijk onderwijs blijft groeien”, vertellen directeurs Jo Willemyns en Dirk Declercq. “De wetenschapslokalen bevatten naast werk- en studieplaatsen en digitale borden ook rook- en gasdetectoren en oogdouches. Voor de veiligheid zijn ook brandmeld- en noodknoppen binnen bereik om elektriciteit en gas af te sluiten.”

Experimenten

Dinsdagvoormiddag gingen alle leerlingen van de tweede graad aan de slag in de labo’s. De vakgroep Wetenschappen bood de leerlingen een waaier aan experimenten aan. “Het werd een intense dag rond experimenteren met druk, dissecteren en genieten van wetenschap in al zijn facetten”, vertelt Willemyns.

In de namiddag deden de leerlingen van de eerste en derde graad mee aan een wetenschapsquiz en was er ook een lezing rond biomimetica (de wetenschap van het imiteren van de beste biologische ideeën in de natuur om menselijke toepassingen uit te vinden. Enkele toepassingen zijn klittenband en bionische wagens, nvdr). ’s Avonds vond de plechtige opening plaats van de wetenschapsgang, met een korte lezing van professor-toxicoloog Jan Tytgat.