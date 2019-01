Stem Emily Van Eeckhoutte tot Miss België CDR

08 januari 2019

Emily Van Eeckhoutte (19) zit in de laatste rechte lijn richting kroontje van Miss België. Deze week brengt ze door in De Panne waar volop gerepeteerd wordt voor de verkiezing op 12 januari. Haar vader, Mario Van Eeckhoutte, lanceert op sociale media een oproep om met z’n allen Emily te steunen. “Laten we hopen dat we deze zeer intense periode mogen afsluiten met het grootste en mooiste kroontje en dat daarmee een grote droom van Emily mag uitkomen. Traantjes zullen er zeker zijn, van ontlading en hopelijk ook van blijdschap en niet van teleurstelling”, klinkt het. “Uit een tussentijdse peiling is gebleken dat Emily in de top vijf zit bij de televoting. Deze telt mee voor 33% van de stemmen. Uw stem is en blijft belangrijk. Aan de mensen die nog wat budget over zouden hebben wil ik vragen om nog een extra duwtje te doen door een sms te sturen met de tekst MB30 en dit naar het nummer 6665. Je mag meermaals sms’en. Het is zoals in de koers. We beginnen aan de spurt en zitten in de rechte lijn naar de meet. Nog één keer alles geven, het is nu of nooit, er zijn geen verlengingen, geen tweede kans. Alsjeblieft sms MB30 naar 6665.”