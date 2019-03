Spoor van frietvet op de N50 houdt brandweer uren zoet VHS

19 maart 2019

Tien brandweerlui waren dinsdagavond enkele uren bezig met een spoor van frietvet dat zich uitstrekte over acht kilometer op de N50, de Brugsesteenweg, van het grondgebied Ingelmunster tot aan het kruispunt aan de Rysselendemolen, op de grens van Ardooie en Pittem. Vooral in Pittem had het goedje zich serieus verspreid. Vermoedelijk doordat de trucker die de lading vervoerde aan het rode licht stond te wachten om links af te slaan. De brandweer probeerde het gestolde frietvet weg te spuiten, maar dat lukte niet. Uiteindelijk moest de brandweer een stoomreiniger inschakelen.

Ook in de buurt van ’t Leestje in Meulebeke, op het kruispunt met de Grote Veldstraat en de Roeselarestraat, was er behoorlijk wat opkuiswerk. Zowat drie uur na de eerste oproep konden de brandweerlui weer inrukken. De vrachtwagen die het warme frietvet lekte, is nog niet gevonden.