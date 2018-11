Sint-Maartensstoet herdenkt Wapenstilstand Ook expo over oorlogsverleden Koolskamp en Ardooie CHARLOTTE DEGEZELLE

02u25 2 Ardooie De 38ste Sint-Maartensstoet wordt dit jaar gewijd aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Verschillende groepen bouwen wagens met een oorlogsthema en een doedelzakband vormt de voorhoede van de stoet. Ook 's anderendaags herdenken Ardooie en Koolskamp het einde van de oorlogsgruwel.

Sint-Maarten lokt jaarlijks duizenden mensen naar de Ardooie die willen genieten van de stoet, optredens van Vlaamse vedetten en vuurwerk. De festiviteiten zijn komend weekend iets ingetogener dan gewoonlijk. "Onze 38ste Sint-Maartensstoet gaat uit op 10 november, daags voor de 100ste herdenking van de Wapenstilstand van WOI", vertelt Kurt Priem, ondervoorzitter van het Sint-Maartenscomité. "Daarom hebben we met het comité beslist om een beklijvend eerbetoon te brengen. De Roeselaarse doedelzakband Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums zal de stoet openen. Ze starten vanuit het rusthuis en zullen zo'n 300 meter voor de eigenlijke stoet stappen. Ook enkele van de 30 deelnemende groepen in de stoet gingen met het thema oorlog aan de slag. Die groepen en hun wagens zullen samen één groot oorlogstafereel vormen in de stoet."





Maar er wordt zeker ook gefeest dankzij het Sint-Maartenscomité. Zo komt op zaterdagmiddag de Ketnetband de kindernamiddag opleuken en is er vanaf 16.30 uur straatanimatie door onder meer de tijdmachine van Steamdream, die uitgerust is met een vlammenwerper. Er zijn 's avonds ook optredens van onder meer Michael Lanzo en De Romeo's.





Op zondag 11 november, exact 100 jaar nadat er een einde kwam aan WOI, wordt de Groote Oorlog herdacht. Hiervoor slaan de gemeente, de Heemkundige Kring, ARKO-dorpstheater, de brandweer en de harmonieën van Ardooie en Koolskamp de handen ineen. "Zowel in Ardooie als in Koolskamp zijn er activiteiten gepland", weet burgemeester Karlos Callens (Groep 82). "In Koolskamp kan men aansluitend op de misviering in de Sint-Martinuskerk terecht voor een tentoonstelling over het oorlogsverleden van Koolskamp. In de namiddag leggen we de klemtoon op Ardooie. Tussen 14 en 19 uur is er een expo in de gebouwen van de voormalige brouwerij Vandenbussche op het Marktplein. Aanvullend speelt ARKO-dorpstheater een scène in de raadzaal van het Sociaal Huis. De toneelvereniging brengt een beklijvend herdenkingsmoment met toneel, muziek en poëzie. Om 19 uur worden de klokken van de Sint-Martinuskerk geluid, gevolgd door de misviering die kadert in de herdenking. Na de misviering is er een huldiging aan het oorlogsmonument ter ere van de gesneuvelden."





Het volledige programma is te vinden op www.sintmaartensstoet.be.