Samenplus heeft kieslijst klaar en droomt van zes zetels 22 augustus 2018

Samenplus in Ardooie heeft haar kieslijst klaar. De oppositiepartij stapt met een positief gevoel de verkiezingen tegemoet. "Bij de verkiezingen in 2012 zagen de burgers ons vooral als een samengaan van CD&V en sp.a en wisten ze niet goed wat verwachten. Maar ondertussen staan we op de kaart, mede dankzij onze positieve manier van oppositie voeren", klinkt het.





In 2012 veroverde Samenplus vijf zetels. "Ik mik deze keer op zes", zegt lijsttrekker Kimara Goethals. Maar eenvoudig wordt dat niet, want het aantal zetels in de Ardooise gemeenteraad valt sowieso terug van 21 naar 19. "We willen op z'n minst procentueel vooruit en onze vijf zetels behouden. Zo willen we een grotere stem binnen de gemeenteraad."





De top drie wordt vervolledigd door CD&V-voorzitter Steven Demeulenaere en sp.a-voorzitter Anja Dejonckheere. Onderaan de lijst duwen atlete Veerle Dejaeghere op plek 18 en Christine Vandewaetere op de 19de plaats. Andere opvallende figuur is Florien Ameye op de zevende plek. Zij wordt pas in september 18 jaar. Daarnaast staan er met Dries Devroe (plaats 9) en Christa Espeel (plaats 11) en Jente Olivier (plaats 15) en Mario Olivier (plaats 17) zowel een moeder en zoon als vader en zoon op de kieslijst. (CDR)