Samen studeren in ’t Hofland CDR

19 december 2018

07u14 0

In groep studeren is razend populair, maar in Ardooie was er tot nu toe geen plek waar de studenten gemeenschappelijk met de neus in de boeken konden kruipen. Jeugdraad Ardooie-Koolskamp nam daarom het heft in handen en besloot samen met de Gemeente Ardooie om CC ’t Hofland te openen als gezamenlijke blokplek. Studenten zijn er vanaf zaterdag 22 december welkom op enkele specifieke data: 23, 25, 26, 27, 28,29 en 30 december. ’t Hofland is telkens open van 8 uur en blijft open tot 18 uur. Er is ook WiFi voorzien.