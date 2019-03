Raad voor Verkiezingsbetwistingen verwerpt klachten voormalig schepen Chantal Vande Vyvere en oppositiepartij SamenPlus CDR

19u30 0 Ardooie De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verwerpt de klachten van voormalig schepen Chantal Vande Vyvere (Groep 82) en van oppositiepartij SamenPlus. Ze oordelen dat burgemeester Karlos Callens en de gemeenteraadsleden van Groep 82 volgens de wet handelden bij de aanstelling van de voorzitter van zowel de gemeenteraad als van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Met de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen komt een einde aan de politieke soap die Ardooie al enkele maanden in z’n greep houdt. Eind december brak de storm los toen bekend raakte dat Chantal Vande Vyvere, in oktober nog goed voor het tweede hoogste aantal stemmen na burgemeester en partijgenoot Karlos Callens (Groep 82), niet opnieuw schepen zou worden. Haar partij, Groep 82, sprak over een vertrouwensbreuk. Wel werd haar het mandaat van gemeenteraadsvoorzitter aangeboden. Vande Vyvere diende haar voordrachtsakte niet in waardoor er tijdens de installatievergadering van 2 januari geen voorzitter werd aangeduid. Tijdens de bijzondere gemeenteraad van 16 januari was ze toch kandidaat. Groep 82 droeg echter Hein Defour voor en ook Kimara Goethals van oppositiepartij Samenplus was kandidaat. Burgemeester Callens verklaarde de voordracht van Vande Vyvere ongeldig omdat het om een fotokopie ging van haar voordrachtsakte voor de installatievergadering van 2 januari. Uiteindelijk werd Defour verkozen. Daarop diende Chantal klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Oppositiepartij Samenplus volgde haar voorbeeld omdat volgens hen negen gemeenteraadsleden van Groep 82 twee voordrachtsakten tekenden wat niet mag.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen boog zich op 22 februari over de klachten en nu is er een uitspraak. Beide klachten zijn verworpen. “De Raad oordeelt dat de voordracht voor de installatievergadering van 2 januari en de voordracht voor de gemeenteraad van 16 januari 2019 twee juridisch verschillende procedures zijn die niet mogen vermengd worden”, verduidelijkt burgemeester Karlos Callens (Groep 82) de uitspraak. “Indien er geen voordrachtsakte is ingediend voor de installatievergadering, start een nieuwe ‘ronde’ en vervallen automatisch alle eerdere voordrachtsakten die betrekking hadden op een mogelijke aanstelling op de installatievergadering. De stelling van Vande Vyvere en SamenPlus dat een voordrachtsakte die dateert van vóór de installatievergadering zou blijven gelden in de tweede ronde, wordt uitdrukkelijk verworpen. Bij gebrek aan voordracht op de installatievergadering start een nieuwe procedure met opnieuw de mogelijkheid voor de gemeenteraadsleden om een handtekening te zetten op een voordrachtsakte.” Vande Vyvere vocht ook de aanstelling van Terry Callens als voorzitter van het bijzonder comité voor maatschappelijk welzijn aan. Ook die klacht is naar de prullenbak verwezen.

De burgervader is opgelucht dat met de uitspraken van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de heisa voorbij is. “We zijn uiteraard blij dat de Raad voor verkiezingsbetwistingen bevestigt wat wij al altijd gezegd hebben, namelijk dat wij volledig de wet gevolgd hebben”, reageert hij. “Ik hoop dat we dit hoofdstuk hiermee kunnen afsluiten en we met Groep 82 onze focus opnieuw volledig kunnen richten op de gemeente goed besturen in het belang van alle inwoners.”

Chantal Vande Vyvere was op haar beurt niet bereikbaar voor commentaar. Het is nog onduidelijk of ze verdere stappen onderneemt en hoe ze haar politieke toekomst nu ziet. Sowieso zat schepen worden er niet meer in. Ze zetelt wel nog in de gemeenteraad voor Groep 82. Kimara Goethals (SamenPlus) tot slot is momenteel in het buitenland en niet bereikbaar voor commentaar.