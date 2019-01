Quizzen voor aangenamere speelplaats voor De Horizon CDR

11 januari 2019

Het oudercomité van basisschool De Horizon in Koolskamp organiseert op vrijdag 1 februari opnieuw hun jaarlijkse quiz. “Vorig jaar kwamen een 60-tal ploegen strijden voor de prachtige prijzen”, vertelt Ward Haeck, voorzitter van het oudercomité. “Voor het tweede jaar op rij ging de quizploeg Busby Babes aan de haal met de hoofdprijs. Elk lid ging naar huis met een mooi geschenk. Wie wil, kan een poging wagen om de Busby Babes van de troon te stoten op 1 februari om 20 uur in zaal de Ark in Ardooie. Voor velen is deelnemen belangrijker dan winnen, maar dankzij de vele sponsors gaat elke deelnemende ploeg naar huis met een mooie prijs.” De opbrengst gaat integraal naar verschillende projecten ten voordele van alle leerlingen van de Horizon. “Dit jaar wil het oudercomité samen met de school werken aan een aangenamere speelplaats, waar de leerlingen zich kunnen uitleven en ontspannen tussen de lessen door”, duidt Ward. “Zo zullen meer groen en speelmogelijkheden aangelegd worden en voorzien we een muziekinstallatie op de speelplaats.”

Een ploeg bestaat uit maximaal vijf personen. Inschrijven kan door een mail te versturen naar ockoolskamp@vbdehorizon.be. De inschrijving is pas definitief na het overschrijven van 25 euro inschrijvingsgeld op BE 80 4717 3615 0177.