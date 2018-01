Productielijn stilgelegd door gebrek aan personeel 02u47 0

Dat veel bedrijven in midden West-Vlaanderen kampen met een acuut tekort aan technisch personeel is al langer geweten, maar de situatie wordt steeds ernstiger.





Zo moest textielproducent Sioen vorige maand zelfs tijdelijk een productielijn stilleggen door een gebrek aan arbeidskrachten. De band werd weliswaar maar een paar uur stilgelegd, maar het is de allereerste keer dat het bedrijf tot een dergelijke maatregel gedwongen wordt. Volgens HR-manager Wout Verbeke waren er twee arbeiders ziek geworden, wat problemen opleverde omdat andere afdelingen ook al met een minimumbezetting werkten. Sioen stelt in ons land 900 mensen te werk en heeft op dit moment twintig vacatures die maar niet ingevuld raken.





Tientallen bedrijven in de brede regio rond Tielt kampen overigens met hetzelfde probleem, in die mate dat de economische groei zelfs belemmerd wordt. Werkgeversorganisatie VOKA zette nochtans het voorbije jaar alles op alles om meer werkkrachten aan te trekken naar onze regio, met onder andere proefprojecten met asielzoekers en de campagne 'Kere kje were', maar dat lijkt voorlopig weinig zoden aan de dijk te zetten.





(SVR)