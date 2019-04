Prijzen te winnen op zondagsmarkt dankzij Week van de Markt CDR

12 april 2019

Op zondag 14 april doet Ardooie mee aan de provinciale actie Week van de Markt. Wie de Markt op het Polenplein bezoekt maakt zondag kans op één van de 30 mooie prijzen, waaronder een weekendje weg uit de brochure ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 300 euro. Per aankoop ontvangt de klant een invulbon van de marktkramer. Je kan de bon ook uitknippen uit het gemeentelijke Infoblad. Ingevulde bonnen moeten zondag voor 11.15 uur gedeponeerd worden in de urne die staat opgesteld in de inkom van het gemeentehuis. De prijsuitreiking vindt plaats om 11.30 uur aan de promotiestand.