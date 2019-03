Politie flitst 79 snelheidsduivels Alexander Haezebrouck

De politi heeft maandag snelheidscontroles uitgevoerd op vier verschillende plaatsen in Ardooie en Lichtervelde. Er werden 926 wagens gecontroleerd, waarvan er 79 te snel reden. In Ardooie controleerde de politie in de Izegemsestraat, waar 70 kilometer per uur is toegelaten, en in de Stationsstraat, waar je 50 kilometer per uur mag rijden. In de Izegemsestraat reden 40 bestuurders van de 314 gecontroleerde bestuurders te snel. In de Stationsstraat werden 24 automobilisten op 207 geflitst. In Lichtervelde stond de flitscamera opgesteld in de Koolskampstraat, waar 70 per uur toegelaten is, en in de Zwevezelestraat, een zone 50. In de Koolskampstraat reden vier bestuurders op 166 te snel en in de Zwevezelestraat 11 op 239.