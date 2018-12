Petanquen bij de brandweer voor de MS-Liga LSI

07 december 2018

08u37

Bron: LSI

Het Ardooise korps van de brandweerzone Midwest zet haar schouders onder een kerstpetanquetornooi voor het goede doel. Op zaterdag 22 december kunnen deelnemers in en rond de kazerne in de Koning Albertstraat vanaf 14 uur een balletje gooien in een gezellige kerstsfeer. “Wij zorgen voor petanqueballen voor wie er zelf geen heeft”, zegt postoverste Johan Vandeputte. “Maar vooral voor een kerstsfeer met terrasverwarmers, chocomelk, glühwein, wafels, een springkasteel,… De opbrengst gaat naar de MS-Liga. Een van onze brandweermannen lijdt aan die ziekte en daarom hebben we voor dit goede doel gekozen. Bij een vorig initiatief in 2013 konden we 5.800 euro aan de vzw Pinocchio geven voor het welzijn van kinderen en jongeren met brandwonden.” Inschrijven voor het kerstpetanquetornooi kost vijftien euro per ploeg van drie personen en kan in Bockor Café of op facebook.com/kerstpetanquetornooi.