Perskring beloont winnaars BinckBank-pronostiek 29 augustus 2018

In de rand van de BinckBank Tour, die voor het 11de jaar op rij Ardooie aandeed, organiseerde Perskring Ardooie een pronostiek. In café De Groene Dreve vond de prijsuitreiking plaats. In totaal kwam een 400-tal formulieren binnen, waarvan op vijf de naam van uiteindelijke winnaar Jasper Stuyven stond. Laureaten zijn Chantal Blondeel, Rafael Delarue en Joke Vandeputte. Ze kregen een passend geschenk, aangeboden door de Perskring in samenwerking met de organisatie van BinckBank Tour en enkele lokale winkeliers en zelfstandigen.





(CDR)