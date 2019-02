Patisserie Lieven is vriendelijkste handelaar van Ardooie CDR

20 februari 2019

Patisserie Lieven uit de Kortrijksestraat is uitgeroepen tot vriendelijkste handelaar van Ardooie door Handelsgids.be. Die titel wordt elk jaar uitgereikt als beloning voor de inzet en klantvriendelijkheid van de geregistreerde handelaars bij Handelsgids.be. “We werken ieder jaar met een systeem van scores en reviews”, duidt Luc Verheyden van Handelsgids.be. “Elke handelaar op Handelsgids kan het hele jaar door via een banner op zijn Handelsgidspagina een score krijgen op 10 van zijn klanten. Aan klanten wordt dus gevraagd naar hun ervaring bij een handelaar en deze te quoteren en een review te geven. De optionele feedback die bijgevoegd kan worden is een grote meerwaarde voor handelszaken: zo kunnen zij hun service nog meer klantgericht maken.” Naast Patisserie Lieven vullen bloemenzaak Petite Fleur uit de Lichterveldsestraat en Decoratiebedrijf Kindt, gevestigd langs de Kortrijksestraat, de Ardooise top drie van meest vriendelijke handelaars aan.