Passieconcert ten voordele van Kinderen in armoede CDR

08 maart 2019

Davidsfonds Koolskamp-Ardooie haalt op 12 april een passieconcert naar de Sint-Martinuskerk. La Chapelle Sauvage en sopraan Irene Carpentier brengen een gevarieerd programma rond het thema De Moeder in tranen met bijpassende werken van Händel, Mozart, Schubert, Rossini, … Het concert is ten voordele van ‘Kinderen in Armoede’ die opgevangen en verzorgd worden door de kloostergemeenschap Zusters van Liefde in Kortemark. Het concert start om 20 uur. Tickets kosten 15 euro en zijn te bestellen via secretaris@df-koolskamp.be.