Papa in spe zwaar verbrand na gasontploffing BEENHOUWER (33) VERKEERT NIET IN LEVENSGEVAAR LIEVEN SAMYN

14 november 2018

02u23 0 Ardooie Op zijn hoeveslagerij De Plaetse Molen in Koolskamp is gistermiddag Pascal Lannoo (33) zwaargewond geraakt bij een ontploffing door een lekkende gasfles. Pascal, die samen met Goede Denys een kindje verwacht, liep zware brandwonden op, maar verkeert niet in levensgevaar.

Rond 12.15 uur was Pascal op zijn hoeveslagerij-traiteur aan de slag met het in- of uitladen van een lichte vrachtwagen. In het voertuig stonden onder meer gasflessen, die Pascal en zijn team gebruiken om met hun mobiele frituur of mobiele hamburgerwagen te werken op evenementen of feesten. Terwijl hij in de vrachtwagen stond, deed er zich plots een ontploffing voor.





Lauw water

"Een doffe knal deed onze ruiten trillen", klinkt het bij een buurtbewoner die wel honderd meter verder woont. "Meteen wist ik dat er iets niet pluis was."





De ontploffing bleek te komen vanop de binnenkoer van de hoeveslagerij -traiteur De Plaetse Molen en sloeg de zijwand van de lichte vrachtwagen van Pascal Lannoo aan diggelen. Een gasfles in de vrachtwagen lekte. Een vonk, mogelijk van de aansteker of sigaret van Pascal, was voldoende om de boel te doen ontploffen. Pascals vader was in de buurt , verwittigde meteen de hulpdiensten en reageerde zelf ook alert door met een tuinslang het verbrande lichaam van zijn zoon met water af te koelen. Daarna namen de brandweer en een mugteam het van hem over en dienden de eerste zorg toe. "Nog voor de aankomst van de mug besprenkelden we hem met lauw water", licht brandweeroverste Johan Vandeputte van de brandweerzone Midwest toe.





"In dergelijke situaties is het belangrijk dat er geen infecties optreden, maar moet er ook voor gezorgd worden dat het slachtoffer niet onderkoeld raakt, hoe raar dat ook klinkt. Iemand met brandwonden te lijf gaan met ijskoud water is geen goed idee." De mugheli landde in een weide achter de hoeveslagerij, zodat de man snel naar het brandwondencentrum van het UZ in Gent kon gebracht worden.





Bezige bijen

Pascal Lannoo startte in 2008 met De Plaetse Molen als hoeveslagerij. Al snel volgden een mobiele frituur, mobiele hamburgerwagen en traiteurdiensten. Halfweg vorig jaar nam hij samen met zijn echtgenote Goedele Denys ook frituur Niek in de Ardooisestraat in Koolskamp over en toverde het om tot frituur-eethuis De Sens Unique. "Bezige bijen, echte ondernemers zijn het", aldus buurtbewoners en kennissen. "Jammer dat dit hen moet overkomen. Pascal en Goedele zouden weldra verhuizen en verwachten een baby." De vrouw zou al zes maanden zwanger zijn. Voor Pascal is het niet voor het eerst dat hij gewond raakt bij een ongeval. Als 16-jarige had hij al eens een ongeval met zijn bromfiets in Ardooie, vier jaar later ging hij met zijn wagen uit de bocht langs de Ringlaan in Tielt. Telkens herstelde hij. Er wacht hem ook nu een lange revalidatie.