Pand station krijgt nieuwe invulling EINDE VAN JARENLANGE VERLOEDERING CHARLOTTE DEGEZELLE

04 juli 2018

02u37 0 Ardooie 34 jaar nadat de NMBS het Ardooise station sloot, krijgt het pand een nieuwe invulling. De Gentse projectontwikkelaar Groep B verbouwt het leegstaande gebouw tot drie appartementen en een handelspand.

Op 3 juni 1984 stopte er voor het laatst een trein in het station op de hoek van de Biekorf- en de Stationsstraat en langs de spoorlijn die Deinze met De Panne verbindt. Na de sluiting werd het station enkele jaren bewoond. Maar het laatste decennium stond het gebouw, dat sinds 2010 erkend is als bouwkundig erfgoed, te verkommeren. Deuren en ramen werden dichtgetimmerd om vandalisme te voorkomen. Maar er lonkt een nieuwe toekomst voor de vervallen plek.





Appartementen en horeca

Al in 2011 keurde het gemeentebestuur het ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving goed dat bepaalt dat er in het station niet alleen gewoond kan worden maar dat ook een kantoor- of horecafunctie tot de mogelijkheden behoort. Het gebouw stond de laatste maanden al in de steigers, maar afgelopen week verleende het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning aan Groep B. De Gentse projectontwikkelaar bevestigt dat ze het station willen verbouwen tot drie appartementen en een horecazaak.





De nieuwe toekomst voor het gebouw wordt enthousiast onthaald. Zo juicht het Ardooise gemeentebestuur de plannen alvast toe. "Het is absoluut goed nieuws dat er eindelijk iets gebeurt met het voormalige station", reageert burgemeester Karlos Callens (Groep 82). "De voorbije jaren veranderde het gebouw regelmatig van eigenaar, maar eindelijk krijgt het nu een nieuwe bestemming." Ook de buurt zelf is blij dat het station na al die jaren een make-over krijgt. "Zo'n oud gebouw met charme dat al jaren staat te verkommeren, dat is geen zicht", reageert Ann De Cueninck van café De Biekorf aan de overkant van de straat. "Wij zijn zelf ook eigenaar van De Mythe, hier net naast De Biekorf. Dat pand dateert ook uit het eind van de 19e eeuw en wij hebben dat gebouw ook volledig gerenoveerd. Dat het station nu eindelijk ook onder handen wordt genomen zal heel de buurt hier alleen maar meer uitstraling geven. Dat er ook een horecazaak in het station komt lijkt me een goeie zaak. Er is daar nog wel ruimte voor in Ardooie en schrik voor concurrentie heb ik niet. Ik ben al 20 jaar zelfstandig en heb een vast klantenbestand. Bovendien schijnt de zon voor iedereen."





Het station dateert uit het einde van de 19e eeuw en raakte tijdens de eerste wereldoorlog zwaar beschadigd. Het gebouwtje is niet onbelangrijk voor Ardooie want het is vlakbij, en dankzij de aanwezigheid van de spoorlijn ontwikkelden zich industriële toppers als de textielfabriek Baertsoen-Buysse, het huidige Sioen.